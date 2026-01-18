Размер шрифта
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы после атаки ВСУ

Сальдо: Хорлы вернулись к обычной жизни
Сергей Бобылев/РИА Новости

Село Хорлы, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в новогоднюю ночь, вернулось к обычной жизни. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, первый шок после атаки у жителей села миновал и люди начали восстанавливать то, что было разрушено.

«И сейчас поселок живет своей обычной жизнью», — рассказал Сальдо.

15 января губернатор региона сообщил, что в результате удара по Хорлам не выжили 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка.

Атака произошла в новогоднюю ночь. По гостинице и кафе ударили украинские беспилотники, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Вооруженные силы РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на украинские атаки.

