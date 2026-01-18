Размер шрифта
Общество

В петербургском метро пассажир упал на рельсы

В Петербурге на станции метро «Шушары» пассажир упал на рельсы
В петербургском метрополитене временно приостанавливали движение поездов на фиолетовой линии из-за падения пассажира на рельсы на станции «Шушары». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

По данным ведомства, движение было остановлено на участке от станции «Шушары» до «Международной» после того, как человек оказался на путях. В результате поезда на линии 5 временно не курсировали на этом отрезке маршрута.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении движения. Поезда вновь начали следовать в обычном режиме, интервалы между ними постепенно приводят в норму.

До этого человек упал на рельсы на одной из станций красной ветки петербургского метро, на участке от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов». Спустя несколько минут его извлекли из-под состава.

Еще один человек оказался на рельсах красной ветки за некоторое время до инцидента, но его спасти не смогли.

Ранее суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метрополитена.

