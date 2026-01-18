Размер шрифта
Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены

Сальдо: электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Энергетики восстановили электроснабжение Херсонской области, нарушенное после украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Энергетики работали всю ночь, поэтапно переводя потребителей на резервные схемы и обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объёме по резервной схеме», — написал он.

17 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области без электроэнергии остались более 300 тыс. человек. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах. Причиной он назвал обстрел подстанции в Запорожской области.

До этого сообщалось, что в Запорожской области почти 150 тысяч человек остались без света. Причина не называлась.

Ранее Сальдо прокомментировал сообщения о нехватке топлива в Херсонской области.

