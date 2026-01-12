Размер шрифта
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах

Пресс-служба Яндекса

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), касающиеся провоза портативных зарядных устройств и гаджетов, содержащих литий-ионные батареи. Теперь пассажирам разрешено брать их исключительно в ручную кладь, перевозка в зарегистрированном багаже будет запрещена, свидетельствуют новые правила IATA.

Новые директивы IATA также устанавливают ограничения на использование пауэрбанков во время полета. В частности, зарядка других устройств от них будет недопустима во время руления, взлета и посадки.

Размещать пауэрбанки можно будет только под пассажирским сиденьем или в кармане спинки кресла перед пассажиром. Кроме того, перевозка этих устройств на багажных полках над сиденьями также будет запрещена.

До этого азербайджанская авиакомпания AZAL с 20 ноября 2025 года запретила пассажирам использовать пауэрбанки на борту самолетов.

Ранее оставленный на диване пауэрбанк едва не стал причиной трагедии.

