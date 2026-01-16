Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Врач дала советы, которые помогут подготовиться к купанию в проруби в Крещение

Врач Уланкина: перед крещенскими купаниями важно плотно пообедать
Илья Наймушин/РИА Новости

Перед погружением в ледяную воду в Крещение, которое отпразднуют в России в ночь с 18 на 19 января, важно правильно подготовить организм. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, это поможет снизить риск переохлаждения, сосудистых спазмов и других опасных последствий. Прежде всего врач порекомендовала хорошо пообедать в обед, чтобы получить энергию, а вечером — не переедать. На завтра вместо кофе лучше выпить теплый чай с медом, лимоном и имбирем.

«От кофе лучше отказаться, так как кофеин провоцирует сужение периферических сосудов и сгущает кровь, ухудшая микроциркуляцию в тканях. Перед погружением необходимо убедиться в безопасности места: проверить, оборудована ли купель поручнями, есть ли рядом спасатели. Новичкам не стоит окунаться в необорудованные проруби, даже в присутствии опытных «моржей», — сказала Уланкина.

Эксперт призвала сделать разминку перед погружением и входить в купель нужно медленно. При этом важно контролировать дыхание и внимательно прислушиваясь к ощущениям. После выхода из воды нужно тщательно вытереться сухим полотенцем, растереть кожу, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий чай или морс.

Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) до этого говорил, что больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение. Феодорит отметил, что есть методики лечения холодной водой, но людям, имеющим заболевания, не нужно лезть в ледяную воду.

Ранее в Москве назвали безопасные купели для крещенских купаний.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635731_rnd_7",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+