Врач дала советы, которые помогут подготовиться к купанию в проруби в Крещение

Перед погружением в ледяную воду в Крещение, которое отпразднуют в России в ночь с 18 на 19 января, важно правильно подготовить организм. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, это поможет снизить риск переохлаждения, сосудистых спазмов и других опасных последствий. Прежде всего врач порекомендовала хорошо пообедать в обед, чтобы получить энергию, а вечером — не переедать. На завтра вместо кофе лучше выпить теплый чай с медом, лимоном и имбирем.

«От кофе лучше отказаться, так как кофеин провоцирует сужение периферических сосудов и сгущает кровь, ухудшая микроциркуляцию в тканях. Перед погружением необходимо убедиться в безопасности места: проверить, оборудована ли купель поручнями, есть ли рядом спасатели. Новичкам не стоит окунаться в необорудованные проруби, даже в присутствии опытных «моржей», — сказала Уланкина.

Эксперт призвала сделать разминку перед погружением и входить в купель нужно медленно. При этом важно контролировать дыхание и внимательно прислушиваясь к ощущениям. После выхода из воды нужно тщательно вытереться сухим полотенцем, растереть кожу, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий чай или морс.

Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) до этого говорил, что больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение. Феодорит отметил, что есть методики лечения холодной водой, но людям, имеющим заболевания, не нужно лезть в ледяную воду.

Ранее в Москве назвали безопасные купели для крещенских купаний.