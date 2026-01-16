Родителей предупредили об опасности крещенских купаний для детей

Погружение в ледяную воду — серьезный стресс для организма ребенка, поскольку у детей еще не до конца сформирована система терморегуляции. Об этом предупредила педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и сердечного ритма. Она не рекомендует купание в проруби детям до 12 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

Если ребенок старшего возраста здоров, занимается закаливанием и сам хочет окунуться, важно соблюдать правила безопасности.

«Купаться можно только в специально оборудованных купелях, обязательно в сопровождении взрослого», — подчеркнула Гусарова.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Как отмечала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова, даже при отсутствии хронических болезней разовое погружение в ледяную воду не «закаляет» организм, а, напротив, может спровоцировать гипертонический криз, приступ удушья, отек легких, бронхит или пневмонию.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к купанию в проруби.