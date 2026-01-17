Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Иркутской области произошел пожар в ТЦ

МЧС: торговый центр горит в Ангарске Иркутской области
Павел Лисицын/РИА Новости

Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек», — говорится в сообщении.

В начале января сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

В конце декабря в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел пожар в здании академии МВД. В здании загорелся удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади в квадратный метр. Никто не пострадал.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645139_rnd_3",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+