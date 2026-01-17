В Иркутской области произошел пожар в ТЦ

Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек», — говорится в сообщении.

В начале января сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

В конце декабря в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел пожар в здании академии МВД. В здании загорелся удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади в квадратный метр. Никто не пострадал.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.