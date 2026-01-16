Размер шрифта
Власти Брянской области сообщили о новых ударах ВСУ по энергообъектам

Губернатор Богомаз: Украина нанесла новые удары по объектам энергетики
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по объектам энергетики в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. В результате часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла», — написал он.

Губернатор добавил, что на место направлены специальные службы для устранения последствий.

Накануне Богомаз сообщал, что Украина ночью провела комбинированную атаку на регион. Силы противовоздушной обороны перехватили в области две ракеты большой дальности «Нептун» и шесть беспилотников самолетного типа.

В результате атаки никто не пострадал. При этом в Брянском районе было повреждено остекление в многоквартирном доме и административном здании. В Фокинском районе города Брянска также повреждены фасад и кровля в жилом доме.

Ранее в России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник».

