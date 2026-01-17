Балицкий рассказал о ситуации с энергоснабжением в Запорожской области

Балицкий: в северо-западной части Запорожья наблюдаются перебои со светом

Перебои с электроснабжением наблюдаются в северо-западной части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что на поврежденных из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектах электросетевого хозяйства продолжаются восстановительные работы. Кроме того, в городе Бердянске ремонтируют системы теплоснабжения. Сотрудники аварийных служб в круглосуточном режиме осуществляли консервацию систем, чтобы предотвратить размораживание труб.

«На данный момент в северо-западной части области наблюдаются перебои с электроснабжением. Аварийные бригады работают над скорейшим восстановлением», — говорится в заявлении.

Балицкий добавил, что в здания постепенно возвращается отопление. Однако для полного выхода на режим и равномерного прогрева всех помещений может потребоваться некоторое время, предупредил губернатор.

14 января украинские дроны атаковали Запорожскую область, в результате чего более 3000 абонентов остались без света. Отключения затронули населенные пункты Пологи и Воскресенка.

16 января региональное министерство энергетики заявило, что без света остались более 144 тыс. потребителей. Причина произошедшего в тот момент не уточнялась.

Ранее в РФ подсчитали число россиян, оставшихся без света в новогодние каникулы из-за атак со стороны ВСУ.