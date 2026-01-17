Размер шрифта
В Иране планируют активировать национальные мессенджеры

IRIB: Иран на фоне отключения интернета хочет ввести национальные мессенджеры
Shutterstock

Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов, планирует активировать работу национальных мессенджеров. Об этом пишет агентство IRIB.

«В скором времени будут активированы одобренные и идентифицированные (властями — прим. ред.) каналы, имеющие «синюю галочку» (подтверждающую подлинность канала — прим. ред.) в (национальных — прим. ред.) мессенджерах Bale, Rubika, Soroush Plus и Igap», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что до этого момента разрешение на деятельность имели только официальные каналы иранских СМИ.

До этого агентство Mehr писало, что интернет стал вновь доступен для некоторых пользователей в Иране.

Иранские власти отключили интернет в стране 8 января. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция Ирана сообщила о задержании организаторов протестов.

