В Иране планируют активировать национальные мессенджеры

Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов, планирует активировать работу национальных мессенджеров. Об этом пишет агентство IRIB.

«В скором времени будут активированы одобренные и идентифицированные (властями — прим. ред.) каналы, имеющие «синюю галочку» (подтверждающую подлинность канала — прим. ред.) в (национальных — прим. ред.) мессенджерах Bale, Rubika, Soroush Plus и Igap», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что до этого момента разрешение на деятельность имели только официальные каналы иранских СМИ.

До этого агентство Mehr писало, что интернет стал вновь доступен для некоторых пользователей в Иране.

Иранские власти отключили интернет в стране 8 января. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция Ирана сообщила о задержании организаторов протестов.