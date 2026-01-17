Размер шрифта
В Тюмени ликвидировали возгорание в ангаре

МЧС: потушен пожар в ангаре в Тюмени на площади более 500 кв. метров
Павел Лисицын/РИА Новости

Возгорание в ангаре на улице Шишкова в Тюмени ликвидировано на площади более 500 кв. метров. Об этом сообщили в государственном управлении МЧС России по региону в Telegram-канале.

По словам специалистов, никто не пострадал.

«Пожар на улице Шишкова в Тюмени ликвидирован. Площадь пожара составила 525 кв. метров», — говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 17 января. В ходе тушения произошло обрушение кровли здания. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши.

До этого в поселке Кропачево Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме, в результате чего не удалось спасти семилетнюю девочку. К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю здания и одну из квартир, пламя распространялось открыто. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

Ранее стало известно о возгорании в пятиэтажном доме в Москве.

