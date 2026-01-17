Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Пять округов останутся без электричества в Белгородской области

Губернатор Гладков предупредил об отключении электричества в пяти округах
Антон Вергун/РИА Новости

Электричество будет отключено в пяти округах Белгородской области 18 января. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в связи с проведением работ, связанных с обеспечением стабильной работы энергетической инфраструктуры, с 7.00 до 14.00 18 января электричество отключат у жителей Белгородского, Корочанского, Прохоровского, Шебекинского и Яковлевского округов.

При этом глава региона отметил, что перебои в подаче света возможны и в других муниципалитетах области.

В ночь на 9 января в результате удара ВСУ по Белгороду серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях.

«Газета.Ru» рассказала, как жители региона спасаются в условиях «блэкаута», вызванного атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры.

Ранее Гладков сообщал о создании в Белгороде пунктов временного обогрева.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645547_rnd_7",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+