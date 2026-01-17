Пять округов останутся без электричества в Белгородской области

Губернатор Гладков предупредил об отключении электричества в пяти округах

Электричество будет отключено в пяти округах Белгородской области 18 января. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в связи с проведением работ, связанных с обеспечением стабильной работы энергетической инфраструктуры, с 7.00 до 14.00 18 января электричество отключат у жителей Белгородского, Корочанского, Прохоровского, Шебекинского и Яковлевского округов.

При этом глава региона отметил, что перебои в подаче света возможны и в других муниципалитетах области.

В ночь на 9 января в результате удара ВСУ по Белгороду серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях.

«Газета.Ru» рассказала, как жители региона спасаются в условиях «блэкаута», вызванного атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры.

Ранее Гладков сообщал о создании в Белгороде пунктов временного обогрева.