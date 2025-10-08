В России собрались ужесточить борьбу с нелегальными онлайн-казино

В Госдуме предложили штрафовать за рекламу и продвижение нелегальных казино

В Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что распространение азартных игр в интернете привело к росту числа зависимых игроков. По данным Минздрава, в России увеличивается количество пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». По оценкам экспертов, от лудомании страдают до 1,5% населения развитых стран, а среди молодежи этот показатель достигает 8%.

Согласно данным ФНС, в 2024 году оборот рынка ставок вырос на 40% и достиг 1,8 трлн рублей. При этом доля нелегального сектора оценивается в 30–45% — до 450 млрд рублей. Российский спорт, по подсчетам специалистов, ежегодно теряет из-за этого около 8 млрд рублей.

Авторы инициативы указывают, что организаторы нелегальных игр активно продвигают свои ресурсы через блогеров и стримеров, выплачивая им миллионы рублей за рекламу. Однако действующее законодательство не запрещает подобное продвижение напрямую, если оно не классифицируется как реклама.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «Об информации» и «О СМИ», установив запрет на распространение сведений о нелегальных азартных играх и лотереях. Дополнительно планируется ввести административную ответственность за публичные действия, направленные на продвижение нелегальных онлайн-казино.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что каждый третий россиянин, страдающий патологической зависимостью от азартных игр, становится бездомным.