Протестующие вновь сорвали флаг со здания посольства Ирана в Лондоне

Полиция Лондона сообщила, что с посольства Ирана вновь сорвали флаг
Reuters

Один из участников протеста, прошедшего у посольства Ирана в Лондоне, сорвал флаг с посольства Ирана в Лондоне. Об этом сообщили представители полиции, передает ТАСС.

По данным агентства, протест перерос в столкновение с полицией в пятницу, 16 января.

«Несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия», — сообщили сотрудники правоворядка.

Один из демонстрантов нелегально проник на частную территорию, забрался по балконам на крышу посольства и снял флаг. Позже мужчину задержали за проникновение на территорию дипмиссии и нападение на полицейского. Сотрудники полиции добавили, что несколько специалистов получили травмы. После окончания демонстрации в больницу доставили четырех человек.

Аналогичная ситуация произошла с флагом Ирана 10 января, когда неизвестный мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал флаг республики.

Телеканал Sky News показал кадры, на которых мужчина стоит на балконе здания и срывает действующий флаг Ирана с флагштока. После этого он становится на парапет и поднимает флаг «Лев и Солнце», действующий в республике до революции 1979 года.

Ранее стало известно, сколько задержали организаторов беспорядков в Иране.

