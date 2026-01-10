В Лондоне мужчина забрался на здание посольства Ирана и сорвал флаг

Неизвестный мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал флаг республики. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На опубликованном видео показано, что мужчина стоит на балконе здания и срывает действующий флаг Ирана с флагштока. После этого он становится на парапет и поднимает флаг «Лев и Солнце», действующий в республике до революции 1979 года. При этом за происходящим наблюдают сотрудники полиции.

«Для предотвращения любых беспорядков к зданию посольства направляются дополнительные сотрудники», — говорится в сообщении канала.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

10 января 2026 года в Лондоне прошли протесты в поддержку акций в Иране. В частности, митингующие собрались у здания посольства республики в Лондоне.

Ранее стало известно, сколько задержали организаторов беспорядков в Иране.