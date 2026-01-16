Автомобиль москвича вспыхнул в центре столицы и попал на видео

В центре Москвы автомобиль воспламенился на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Улица моховая», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило только переднюю часть автомобиля – бампер и капот. На записи также заметно, что на месте пожара собрались люди, но они не подходят близко к горящему транспорту.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек избивают подростка рядом с припаркованным общественным транспортом. На записи также заметно, что драка происходит на глазах у пассажиров автобуса и прохожих.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.