Одну категорию россиян хотят освободить от трат на коммуникации для участков

В Госдуму внесли проект об обеспечении участков для многодетных коммуникациями
В России предложили закрепить обеспечение земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, необходимыми коммуникациями и подъездными путями. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение Госдумы.

Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса. По мнению авторов законопроекта, подобные меры позволят защитить бюджет многодетных семей от серьезных расходов, а также поспособствуют более быстрому началу строительства на выделенном участке.

До этого в Госдуме предложили освободить многодетные семьи от платы за парковки по всей России. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что аналогичные меры уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге и показали хорошую эффективность. По его словам, сейчас в РФ насчитывается более 2,5 млн многодетных семей, и такая льгота помогла бы снять и так высокую нагрузку с их бюджетов, отметил он.

Ранее Путин поручил разработать меры помощи семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

