Общество

Трое детей не выжили во время пожара в Якутии

В Якутии трое детей не выжили во время пожара в доме
Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутии во время пожара в сельском частном доме не выжили трое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 16 января на улице Чернышевского в селе Намцы — там загорелся деревянный жилой дом. В результате случившегося не выжили трое детей в возрасте 12, десяти и девяти лет. Как именно это произошло, не уточняется.

На место происшествия выехал прокурор Намского района. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются, прокуратура взяла на контроль ход расследования.

До этого в Иркутской области соседка спасла четверых детей из горящего дома. Старшая девочка, увидев, что веранда охвачена огнем и выход заблокирован, стала пытаться разбить окно и звать на помощь. Находившаяся в магазине напротив соседка заметила дым.

Ранее на Камчатке пожарная машина не смогла проехать к горящему дому из-за сугробов.

