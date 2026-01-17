Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

СМИ проверили участки на водохранилище, возмутившие Хинштейна

ТАСС: возмутившие Хинштейна участки на водохранилище перекрывают доступ к воде
Александр Кряжев/РИА Новости

Коттеджи на участках у Старооскольского водохранилища, в отношении владельцев которых прокуратура ранее подала иски в суд, построены в нескольких метрах от береговой линии и местами огорожены заборами, что перекрывает свободный доступ к воде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, ознакомившись с кадастровыми документами и побывав на месте.

По информации агентства, речь идет о домах в селе Бараново Курской области. Участки, вероятно, принадлежащие депутатам Курской и Белгородской областей, находятся по соседству. Корреспондент также отметил, что на территории установлены заборы и дополнительные ограждения, мешающие пройти к воде, кроме того, на берегу у коттеджей оборудованы пирсы и места отдыха, говорится в материале.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства заявил, что прокуратура РФ подготовила целый ряд исковых заявлений в адрес некоторых депутатов из Белгородской и Курской областей в связи с самозахватом берегов водохранилища на реке Оскол. По его словам, среди тех, кто обвиняется в самовольном ограничении доступа к воде, — разные люди, в том числе «уважаемые».

Хинштейн подчеркнул, что к береговой линии Старооскольского водохранилища необходимо обеспечить доступ и создать там условия для цивилизованного культурного досуга местных жителей. К этой работе он поручил подключиться в том числе Минприроды региона.

Ранее Хинштейн остался недоволен числом уволенных чиновников.
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+