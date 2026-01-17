СМИ проверили участки на водохранилище, возмутившие Хинштейна

Коттеджи на участках у Старооскольского водохранилища, в отношении владельцев которых прокуратура ранее подала иски в суд, построены в нескольких метрах от береговой линии и местами огорожены заборами, что перекрывает свободный доступ к воде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, ознакомившись с кадастровыми документами и побывав на месте.

По информации агентства, речь идет о домах в селе Бараново Курской области. Участки, вероятно, принадлежащие депутатам Курской и Белгородской областей, находятся по соседству. Корреспондент также отметил, что на территории установлены заборы и дополнительные ограждения, мешающие пройти к воде, кроме того, на берегу у коттеджей оборудованы пирсы и места отдыха, говорится в материале.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства заявил, что прокуратура РФ подготовила целый ряд исковых заявлений в адрес некоторых депутатов из Белгородской и Курской областей в связи с самозахватом берегов водохранилища на реке Оскол. По его словам, среди тех, кто обвиняется в самовольном ограничении доступа к воде, — разные люди, в том числе «уважаемые».

Хинштейн подчеркнул, что к береговой линии Старооскольского водохранилища необходимо обеспечить доступ и создать там условия для цивилизованного культурного досуга местных жителей. К этой работе он поручил подключиться в том числе Минприроды региона.

