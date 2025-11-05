Губернатор Курской области недоволен числом уволенных чиновников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн не удовлетворен количеством уволенных чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. Об этом он заявил на заседании областного правительства, передает ТАСС.

Ранее Хинштейн сообщил о формировании списка из более чем 70 чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам. Он поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований провести проверку сотрудников.

«Результаты этого анализа меня не удовлетворяют», — сказал он, отметив, что были уволены всего девять человек.

«Сейчас администрация каждому направит еще раз [список]. Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн,кто у кого работает и какие меры не предпринял», — подчеркнул он, добавив, что эту работу надо завершить до конца ноября.

В апреле Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева, осужденного за коррупционные преступления.

