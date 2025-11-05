На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Курской области недоволен числом уволенных чиновников

Хинштейн недоволен числом уволенных чиновников, привлекавшихся к ответственности
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн не удовлетворен количеством уволенных чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. Об этом он заявил на заседании областного правительства, передает ТАСС.

Ранее Хинштейн сообщил о формировании списка из более чем 70 чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам. Он поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований провести проверку сотрудников.

«Результаты этого анализа меня не удовлетворяют», — сказал он, отметив, что были уволены всего девять человек.

«Сейчас администрация каждому направит еще раз [список]. Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн,кто у кого работает и какие меры не предпринял», — подчеркнул он, добавив, что эту работу надо завершить до конца ноября.

В апреле Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева, осужденного за коррупционные преступления.

Ранее Балицкий извинился перед курянами за слова о том, что они не защитили регион.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами