Пассажиры рейса Краснодар — Москва оказались заперты в аэропорту из-за атаки БПЛА

Пассажиры рейса Краснодар — Москва уже 17 часов ждут вылета из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рейса SU-1265 рассказали журналистам, что должны были вылететь из Краснодара в Москву 13 января в 18:20 по московскому времени. Рейс задержали и не предоставляли информации о переносе в течение шести часов. После этого пассажирам предоставили отели.

«Сначала был снег, потом беспилотная опасность, затем аэропорт прекратил свою работу и рейсы перенесли», — рассказал один из очевидцев.

Самолет после ожидания должен был вылететь в 10:40 по мск, однако пассажиры до сих пор ждут своего рейса.

Накануне в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово продают на «Авито».