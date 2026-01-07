Размер шрифта
В Белоруссии задержали поезд из Петербурга

БЖД: поезд из Петербурга в Брест был задержан в Белоруссии из-за неполадок
Arkadij Schell/Shutterstock/FOTODOM

Поезд, следовавший из Петербурга в Брест, совершил вынужденную остановку на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в Telegram-канале.

Состав №51 отправился из Петербурга 6 января в 18:26 по московскому времени. В пути у поезда возникли технические неполадки, из-за которых движение было временно приостановлено. Инцидент произошел на перегоне Стайки — Можеевка. Точные причины задержки не уточняются. Ожидается, что в Брест поезд прибудет с задержкой примерно в 1,5 — 2 часа, сообщили в БЖД.

1 января в Краснодарском крае задержали движение около 50 поездов из-за непогоды. Составы отклонились от привычного графика из-за того, что ряд станций оказался обесточен. К этому привело налипание снега, обледенение проводов и деревьев. Задержка поездов составила от 47 минут до более 27 часов. Их пропускали через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Одновременно с этим велись работы по восстановлению контактной сети. В настоящий момент работа железнодорожной инфраструктуры в регионе после снегопадов полностью восстановлена.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.

