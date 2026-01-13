Размер шрифта
В России хотят повысить порог контроля сделок с недвижимостью

В РФ предложили поднять порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей
Росфинмониторинг подготовил проект приказа, согласно которому для банков предлагается повысить порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

»<...> размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет: для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, – 75 млн рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 млн рублей», – говорится в законопроекте.

Уточняется, что для организаций-посредников в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить лимит в 5 млн рублей.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России планируется ввести период охлаждения при сделках с жильем. По его словам, соответствующие нормы могут вступить в силу в стране в 2026 году. Аксаков полагает, что период охлаждения поможет бороться со «схемой Долиной», при этом средства за покупку жилья будут временно размещаться на специальном депозите без участия посредников.

Ранее в России раскритиковали использование полиграфа при покупке квартир.

