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Историка-американиста Куриллу уволили из Европейского университета Петербурга

РБК: историка-американиста Ивана Куриллу уволили из Европейского университета

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Ivan Kurilla/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Европейский университет в Санкт-Петербурге уволил историка-американиста Ивана Куриллу за прогулы. Об этом сообщает РБК.

Накануне Курилла сообщил в социальных сетях, что его уволили, несмотря на согласованный заранее — «более чем за год» — отпуск, который ректор отказался подписать. Он отмечал, что не знает, является ли решение о его увольнении перестраховкой со стороны ректора или «требованием к нему со стороны».

Курилла работал профессором в данном университете девять лет. В 2022 году подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против боевых действий на Украине.

Осенью прошлого года из МГИМО был уволен заместитель декана факультета международной журналистики Юрий Кобаладзе. По словам представителя вуза, профессор ушел по своему желанию. В октябре Кобаладзе пригласил телеведущего Ивана Урганта побеседовать со студентами. После того как эта информация распространилась в СМИ, у преподавателя начались проблемы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор МГИМО не стал комментировать свое увольнение после лекции Урганта.

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