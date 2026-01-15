В Петербурге шестиклассник сравнил зарплату учительницы с половым органом из-за двойки

Школьник из Петербурга оскорбил учительницу на уроке. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на занятии в шестом классе. По данным Telegram-канала, мальчик был недоволен тем, что педагог поставила ему неудовлетворительную оценку по русскому языку.

Он заявил, что учительница якобы ничего не добилась в жизни. После этого несовершеннолетний добавил, что зарплата женщины меньше, чем его половой орган.

Как отреагировала на ситуацию педагог, не уточняется.

До этого в Краснодаре педагог оскорбил детей из шестого класса по национальному признаку. Во время урока учитель математики якобы назвал русских «свиньями».

Позже дети рассказали о ситуации родителям, те написали обращение к директору. После этого мужчину уволили из школы. Представители администрации также организовали педагогическое расследование. Данные о произошедшем передали в профильные органы.

Ранее школьная учительница изгоняла «демонов» из детей с особенностями развития.