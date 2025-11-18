На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал факторы, провоцирующие гастрит

Freepik

Химические воздействия, инфекции, переедания и хронический стресс могут стать причиной развития гастрита. Об этом Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Он отметил, что вклад также вносит регулярное употребление промышленной пищи с техническими добавками, поскольку они не выполняют пищевую функцию и могут повреждать слизистую желудка.

«Самые частые причины гастрита — это переедание промышленной еды в сочетании с острым или хроническим стрессом. Такая пища содержит длинный состав, множество технических добавок и хранится месяцами. Она токсична по разным механизмам», — отметил Харлов.

Для профилактики недуга врач посоветовал делать выбор в пользу цельных продуктов.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева до этого говорила, что чрезмерное потребление маринованных овощей грозит развитием гастрита, язвы и рака желудка, потому что уксус в их составе будет раздражать слизистую. По ее словам, соль в таких заготовках может повышать артериальное давление, провоцировать образование отеков и создавать нагрузку на сосуды и сердце.

Ранее врач рассказала, кому не стоит пить томатный сок.

