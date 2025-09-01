На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, как маринованные овощи могут навредить здоровью

Врач Писарева: маринованные овощи могут привести к язве и гастриту
Depositphotos

Чрезмерное потребление маринованных овощей грозит развитием гастрита, язвы и рака желудка, потому что уксус в их составе будет раздражать слизистую. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

По ее словам, соль в таких заготовках может повышать артериальное давление, провоцировать образование отеков и создавать нагрузку на сосуды и сердце.

«Также надо учитывать, что такие овощи стимулируют выработку желчного сока, поэтому могут повышать аппетит. Также они часто содержат и сахар, что увеличивает калорийность блюда. Поэтому пациентам с ожирением и сахарным диабетом от таких заготовок лучше отказаться», — посоветовала Писарева.

Здоровым людям она также порекомендовала контролировать потребление маринованных овощей и съедать не более одного-двух средних огурцов или помидоров в день. Их можно включать в рацион не чаще двух-трех раз в неделю как дополнение к основному блюду.

Специалисты Пермского Политеха до этого рассказали «Газете.Ru», что самые полезные способы консервации — это заморозка, сушка и квашение. Менее полезными специалисты назвали маринование и соление. Они сопровождаются высокими концентрациями соли, сахара и уксуса, что снижает пользу и повышает риски для здоровья.

Ранее эксперт раскрыла способ сохранить витамины в овощных и фруктовых заготовках.

