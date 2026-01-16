Размер шрифта
Общество

Врач назвал неожиданную опасность употребления спиртного перед купанием в проруби

Врач Холдин: минусовые температуры усиливают воздействие алкоголя на организм
Сергей Бобылев/РИА Новости

Употребление алкоголя перед купанием в проруби опасно не только тем, что спиртное лишь создает иллюзию ощущения тепла и приводит к переохлаждению, но и тем, что минусовые температуры в несколько раз усиливают токсическое воздействие спирта на организм. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«При этом восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что самым полезным согревающим напитком для крещенских купаний является горячий чай с медом.

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун до этого говорил, что за пару недель перед купанием в проруби следует начать практиковать контрастный душ. Если же делать это на протяжении указанного срока не получается, рекомендуется практиковаться хотя бы несколько дней.

За три дня до погружения в прорубь он посоветовал отказаться от употребления алкоголя, а накануне не наедаться жирной, соленой, жареной и другой тяжелой пищей. В противном случае есть риск спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Ранее врач перечислила негативные последствия купания в проруби.

