Россиянам рассказали, как подготовиться к купанию в проруби

Эксперт Решетун: перед купанием в проруби нужно размяться и разогнать кровь

Перед купанием в проруби в Крещение важно соблюдать ряд правил, благодаря которым холодная вода не навредит организму. Об этом kp.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун.

По словам специалиста, за пару недель перед купанием в проруби следует начать практиковать контрастный душ. Если же делать это на протяжении указанного срока не получается, рекомендуется практиковаться хотя бы несколько дней.

За три дня до купания нужно отказаться от употребления алкоголя, а накануне важно не наедаться жирной, соленой, жареной и другой тяжелой пищей. В противном случае есть риск спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Эксперт добавил, что перед самим купанием необходимо разогреть мышцы и разогнать кровь с помощью разминки. Также важно четко осознавать собственное желание погрузиться в прорубь.

«Если окунание для вас «чисто за компанию», есть страх — лучше не рисковать», — предупредил специалист.

Напомним, праздник Крещения Господня отмечается 19 января. В этот день в России традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в специально оборудованных купелях и водоемах.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого предупредил, что купания в проруби — серьезное испытание для организма, особенно для неподготовленного человека. По его словам врача, холодная вода способствует выбросу адреналина и перегружает сердечно-сосудистую систему.

