Россиянам объяснили, как горячая и острая пища влияет на организм

Диетолог Павлюк: горячая пища может спровоцировать онкологические болезни
Горячая пища может не просто доставить дискомфорт, но и реально травмировать слизистые оболочки. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«У нас есть не только рот, но и глотка, пищевод, желудок. Пища, когда мы ее проглатываем, проходит по пищеводу, и весь удар приходится на него. Так мы получаем термическое воздействие на ткани организма, то есть повреждаем их», — объяснила специалист.

По ее словам, регулярное употребление горячей и острой еды может спровоцировать серьезные последствия, например воспаление пищевода (эзофагит), а также запустить опасные изменения на клеточном уровне, что чревато онкологическими заболеваниями.

Кроме того, может ослабнуть местный иммунитет, делая пищеварительный тракт более уязвимым, добавила Павлюк.

Нутрициолог Ольга Панова до этого говорила, что горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. По ее словам, крайне осторожно нужно относиться к зеленому чаю, поскольку он обладает охлаждающим эффектом.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой лучше пить воду вместо чая.

