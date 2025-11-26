На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали с осторожностью употреблять горячие напитки зимой

Нутрициолог Панова посоветовала не пить зеленый чай зимой
Depositphotos

Горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.

«Кофе обезвоживает организм. Если вы его берете, то следом лучше выпить стакан воды для того, чтобы восполнить баланс», — отметила специалист.

Осторожнее следует быть и с зеленым чаем, поскольку он обладает охлаждающим эффектом, продолжила Панова.

По ее словам, зимой следует утолять жажду обычной водой, чтобы не нарушать работу организма.

«Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов», — резюмировала нутрициолог.

Терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная до этого объяснила, от какой еды важно отказаться в период простуды.

Она посоветовала исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы. Речь о жареной и жирной пище, алкоголе, сладостях, фаст-фуде, колбасах и копченостях.

Ранее россиянам рассказали о вреде употребления горячих напитков на морозе.

