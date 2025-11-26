Россиян призвали с осторожностью употреблять горячие напитки зимой

Горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.
«Кофе обезвоживает организм. Если вы его берете, то следом лучше выпить стакан воды для того, чтобы восполнить баланс», — отметила специалист.
Осторожнее следует быть и с зеленым чаем, поскольку он обладает охлаждающим эффектом, продолжила Панова.
По ее словам, зимой следует утолять жажду обычной водой, чтобы не нарушать работу организма.
«Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов», — резюмировала нутрициолог.
Терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная до этого объяснила, от какой еды важно отказаться в период простуды.
Она посоветовала исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы. Речь о жареной и жирной пище, алкоголе, сладостях, фаст-фуде, колбасах и копченостях.
Ранее россиянам рассказали о вреде употребления горячих напитков на морозе.