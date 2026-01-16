Размер шрифта
Россиянам напомнили о праве забрать деньги за подарочный сертификат

Глава НСЗПП Шапкин: за подарочный сертификат можно вернуть деньги
Olha Nosova/Shutterstock/FOTODOM

У россиян есть право вернуть деньги, потраченные на подарочный сертификат. Такое право за потребителями признал Верховный суд РФ, заявил в беседе с RT председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

«Суд указал, что к подарочным сертификатам нужно применять нормы, которые регулируют розничную куплю-продажу, и аванс не может быть удержан продавцом... Можно не объяснять причину продавцу или салону», — подчеркнул эксперт.

По его словам, за продавцом в свою очередь сохраняется право потребовать экспертизу сертификата, однако это делается уже после возврата средств покупателю. Если же выяснится, что потребитель решил обмануть магазин и вернул поддельный сертификат, то ему грозит уголовное дело за мошенничество, заключил специалист.

Отметим, что вернуть деньги за подарочный сертификат можно в любое время и независимо от причин. Как подчеркивала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко, это право сохраняется даже в случае, если россиянин не сам покупал сертификат, а получил его в подарок. Обратиться за возвратом средств можно в любой момент, пока сертификат действует. Если же срок его действия истек, то требовать деньги обратно можно в течение общего срока исковой давности, который составляет три года.

Ранее в МВД россиян предупредили о мошенничестве с подарочными сертификатами.

