Синоптик рассказала, почему зимой появляется «ложное солнце»

В зимний период люди могут наблюдать на небе оптическое явление, которые называется «ложное солнце». Его причиной является преломление солнечных лучей в мелких ледяных кристаллах, которые находятся в верхних слоях атмосферы. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист объяснила, что для образования «ложного солнца» необходимо стечение обстоятельств, которое происходит достаточно редко. Явление происходит, если в приземном слое воздух достаточно сухой, а на высоте происходит кристаллизация водяного пара. Лучи зимнего солнца, находящегося низко, преломляются в таких кристаллах и создают иллюзию второго небесного тела.

Синоптик отметила, что нередко это явление сопровождается другими оптическими феноменами, такими как светящееся кольцо вокруг солнца.

«Прогнозировать «ложное солнце» крайне сложно, так как для этого требуется детальное зондирование атмосферы. В оперативных прогнозах погоды оно не указывается, поскольку не представляет никакой опасности. Однако его появление возможно в морозные утренние часы при образовании ледяного тумана, когда в воздухе концентрируются ледяные иглы», — рассказала эксперт.

