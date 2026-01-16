Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Синоптик рассказала, почему зимой появляется «ложное солнце»

Синоптик Позднякова: «ложное солнце» появляется из-за стечения обстоятельств
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В зимний период люди могут наблюдать на небе оптическое явление, которые называется «ложное солнце». Его причиной является преломление солнечных лучей в мелких ледяных кристаллах, которые находятся в верхних слоях атмосферы. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист объяснила, что для образования «ложного солнца» необходимо стечение обстоятельств, которое происходит достаточно редко. Явление происходит, если в приземном слое воздух достаточно сухой, а на высоте происходит кристаллизация водяного пара. Лучи зимнего солнца, находящегося низко, преломляются в таких кристаллах и создают иллюзию второго небесного тела.

Синоптик отметила, что нередко это явление сопровождается другими оптическими феноменами, такими как светящееся кольцо вокруг солнца.

«Прогнозировать «ложное солнце» крайне сложно, так как для этого требуется детальное зондирование атмосферы. В оперативных прогнозах погоды оно не указывается, поскольку не представляет никакой опасности. Однако его появление возможно в морозные утренние часы при образовании ледяного тумана, когда в воздухе концентрируются ледяные иглы», — рассказала эксперт.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова до этого рассказала, что температура в Москве в феврале и марте 2026 года прогнозируется выше нормы. По ее словам, температура этой зимой в дальнейшем будет повышаться.

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ожидать пика морозов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637747_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+