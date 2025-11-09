На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД предупредили о хищении паспортных данных под видом трудоустройства

МВД: мошенники от лица работодателя запрашивают у россиян фото паспорта
Мошенники начали обманывать россиян от лица потенциального работодателя. Новую преступную схему разоблачили сотрудники МВД России, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, преступники ведут переписки с людьми, находящимися в поиске работы. Для «подтверждения личности» мошенники просят отправить им фотографию паспорта.

Кроме того, аферисты подыскивают курьеров для реализации своих преступных замыслов. Они размещают вакансии в различных чатах в мессенджерах, обещая соискателям гибкий график работы.

До этого россиян предупредили, что мошенники научились взламывать бытовые устройства. По данным RTM Group, количество успешных взломов через уязвимые программы и «умные» гаджеты на рабочих местах в России выросло на 124% за девять месяцев 2025 года. Как объяснили специалисты Пермского Политеха, даже обычная кружка с подогревом может стать объектом для кибератаки. Кроме того, в зоне риска находятся владельцы кофеварки, запускающейся по сигналу будильника, кроссовок, отправляющих статистику на часы, и прочих современных девайсов. По словам экспертов, наиболее уязвимы устройства с GSM-модулем и Wi-Fi-подключением.

Ранее россиянам назвали семь самых распространенных тем объявлений мошенников.

