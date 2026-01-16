Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян говорят шаурма, а не шаверма

kp.ru: 80% россиян говорят шаурма, а не шаверма
Shutterstock

Шаурмой блюдо называют 80% россиян. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно исследованию, эти респонденты придерживаются мнения, что все остальные названия блюда являются локальными или жаргонными.

«Всегда говорил шаурма и на вывесках всегда видел название «Шаурма». Другого варианта и не знаю», — заявил участник опроса.

Другие 16% россиян сообщили, что всегда называли эту еду шавермой. Они отметили, что другие варианты не приемлют.

Оставшиеся 4% участников опроса проголосовали за вариант «другое». При этом одни из них поделились, что предпочитают называть блюдо «донер», а другие признались, что им нравится сокращенный вариант «шавуха». Помимо этого, некоторые респонденты считают «шаурму» и «шаверму» разными блюдами.

Ведущий врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «К+31» Запад Татьяна Дубровская до этого говорила, что шаурма может стать полноценным и полезным для здоровья приемом пищи, если в ее составе будут определенные ингредиенты. По ее словам, блюдо, в составе которого есть нежирное мясо и овощи, будет богато белком и клетчаткой.

Ранее россиянам рассказали, какой ингредиент шаурмы самый опасный.

