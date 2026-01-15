Россиянам рассказали о пользе шаурмы для здоровья

Диетолог Дубровская: шаурма с курицей может быть полезна для здоровья

Шаурма может стать полноценным и полезным для здоровья приемом пищи, если в ее составе будут определенные ингредиенты. Об этом «Известиям» рассказала ведущий врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «К+31» Запад Татьяна Дубровская.

По словам специалиста, шаурма может быть полезной для организма, если в ней содержится нежирное мясо или курица и большое количество свежих овощей. Также важно, чтобы в блюде не было избытка жирных соусов. Диетолог подчеркнула, что, как правило, такой вид шаурмы подают в ресторанах.

Она объяснила, что блюдо с мясом богато белком и железом, но отличается повышенной жирностью, которая провоцирует рост уровня холестерина. Вариант с курицей же более легкий. А вегетарианская шаурма содержит большое количество клетчатки и витаминов благодаря овощам.

«Употребление шаурмы вызывает резкий подъем сахара в крови из-за лаваша с высоким гликемическим индексом. Овощи и белок в составе смягчают этот эффект, улучшая моторику кишечника и насыщая организм, но кардинально это нагрузку не снижает», — напомнила эксперт.

По словам диетолога, шаурма весом от 350 до 400 граммов содержит от 600 до 900 ккал. Это составляет около 25–45% суточной нормы для женщин, а для мужчин — 20–30%.

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов до этого предупредил, что соус является самым опасным ингредиентом шаурмы. Эксперт также порекомендовал покупать готовое блюдо исключительно в крупных торговых точках, где есть водопроводная вода и санузлы, а их работники носят халаты, головные уборы и имеют аккуратный маникюр.

