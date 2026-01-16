Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянка, выигравшая треть миллиарда в лотерею, решила все же забрать приз

На Урале объявилась обладательница лотерейного приза в 333 млн рублей
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Победительница новогоднего тиража лотереи из Свердловской области начала процедуру оформления рекордного выигрыша в размере 333 333 333 рубля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов розыгрыша.

По их данным, 15 января женщина лично обратилась в лотерейный центр, став первым из четырех обладателей крупных призов, которые в начале января выиграли более 300 млн рублей в рамках тиража «Новогодний миллиард». В компании уточнили, что именно она первой из лотерейных мультимиллионеров пришла за выплатой.

В этом году главный приз в один миллиард рублей впервые в истории лотереи был разделен между тремя участниками — жителями Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из них получит свыше 333 млн рублей. Помимо этого, в тираже был разыгран еще один крупный приз — 100 млн рублей.

За первые две недели января оформление выигрышей прошли 18 человек из 102 победителей, получивших суммы свыше одного миллиона рублей. Таким образом, призы уже получили около 18% крупных счастливчиков, остальные продолжают обращаться в лотерейный центр.

Ранее женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636661_rnd_7",
    "video_id": "record::9511c5c3-b1a4-4080-b251-2ba60f6e0ac0"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+