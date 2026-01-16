Россиянка, выигравшая треть миллиарда в лотерею, решила все же забрать приз

Победительница новогоднего тиража лотереи из Свердловской области начала процедуру оформления рекордного выигрыша в размере 333 333 333 рубля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов розыгрыша.

По их данным, 15 января женщина лично обратилась в лотерейный центр, став первым из четырех обладателей крупных призов, которые в начале января выиграли более 300 млн рублей в рамках тиража «Новогодний миллиард». В компании уточнили, что именно она первой из лотерейных мультимиллионеров пришла за выплатой.

В этом году главный приз в один миллиард рублей впервые в истории лотереи был разделен между тремя участниками — жителями Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из них получит свыше 333 млн рублей. Помимо этого, в тираже был разыгран еще один крупный приз — 100 млн рублей.

За первые две недели января оформление выигрышей прошли 18 человек из 102 победителей, получивших суммы свыше одного миллиона рублей. Таким образом, призы уже получили около 18% крупных счастливчиков, остальные продолжают обращаться в лотерейный центр.

Ранее женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.