В правительстве РФ назвали главные задачи штаба по борьбе с мошенниками

Григоренко: выявление схем будет задачей штаба по борьбе с мошенниками
Основными задачами формируемого правительством России оперативного штаба по противодействию интернет-мошенничеству станут выявление новых схем, сбор эффективных мер о противодействии злоумышленникам и ведение единой базы данных таких мер. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

По его словам, правительство формирует оперативный штаб для общей работы государства, финансового сектора и цифровых платформ по борьбе с мошенничеством.

Григоренко рассказал, что в состав штаба войдут представители Банка России, кредитных организаций, операторов связи, цифровых платформ, а также федеральных ведомств.

«На его площадке также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников», — добавил руководитель аппарата.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники в 2026 году продолжат подстраивать свои схемы под любые новые соцвыплаты и изменения в социальной сфере, а также активнее сочетать цифровые технологии с психологическим давлением.

Ранее в СК сообщили, что мошенники делают дипфейки с сотрудниками ведомства.

