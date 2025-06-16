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Врач раскрыл главную иллюзию россиян о прививках

Врач-педиатр Кашаба: у россиян есть иллюзия, что прививка нужна, если все болеют
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Depositphotos

Роспотребнадзор сообщил о тревожной статистике – у жителей стали чаще выявлять корь, коклюш, краснуху и другие заболевания, от которых есть вакцины. У многих наблюдается паника в отношении вакцинации, а другие живут с опасной иллюзией о том, что прививка нужна только в случае, когда вокруг все болеют, объяснил ситуацию врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба в эфире Общественной Службы Новостей.

Основное количество прививок приходится на возраст до 14 лет. Этот порог установлен из-за того, что в зрелом возрасте многие заболевания протекают в гораздо более тяжелой форме и чреваты осложнениями, напомнил специалист. Причем вакцинироваться нужно по календарю прививок – ждать случаев заражения среди окружения нельзя.

«Если никто вокруг не болеет, то прививаться не надо – это иллюзия, которая складывается из непонимания эпидемиологических законов», — подчеркнул врач.

По мнению Кашабы, паника россиян относительно вакцинации связана с издержками системы: врачам выдают план по прививочной кампании, после чего они направляют на прививку всех, вне зависимости от противопоказаний, которые могут быть в данный конкретный момент. Однако важно учитывать, что без вакцины побороть многие опасные заболевания – например, полиомиелит, — невозможно, заключил эксперт.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации, — это корь, краснуха и коклюш. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей. Коклюшем заболели свыше 32 тысяч человек, 11 непривитых младенцев от последствий болезни спасти не удалось.

Ранее в Госдуме связали рост заболеваемости корью с мигрантами и цыганами.

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