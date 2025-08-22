На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику

Перед поступлением в 1-й класс нужны прививки от кори, гепатита, полиомиелита
Depositphotos

В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед поступлением в первый класс, передает РИА Новости.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа.

Важно соблюдать все сроки прививок. Если большинство детей в классе привиты, значит коллективный иммунитет будет сформирован, подчеркнули в ведомстве.

Школьникам также рекомендуют сделать ряд прививок, которые не входят в национальный календарь: менингококковая инфекция, ветряная оспа и гепатит А.

1 сентября — волнующий праздник не только для школьников, но и для их учителей. А на праздник обычно не приходят с пустыми руками. Но что подарить? Цветы — классика, но нередко хочется чего-то более запоминающегося или практичного. Как выбрать подарок, который порадует педагога, будет уместным и не поставит его в неловкое положение? «Газета.Ru» собрала лучшие идеи подарков учителю на День знаний — от недорогих, но приятных сюрпризов до значимых презентов от всего класса.

Ранее сообщалось, что в школах могут ввести бесплатное двухразовое питание.

