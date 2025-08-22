Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику

В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед поступлением в первый класс, передает РИА Новости.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа.

Важно соблюдать все сроки прививок. Если большинство детей в классе привиты, значит коллективный иммунитет будет сформирован, подчеркнули в ведомстве.

Школьникам также рекомендуют сделать ряд прививок, которые не входят в национальный календарь: менингококковая инфекция, ветряная оспа и гепатит А.

