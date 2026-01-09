Гладков оценил ситуацию в Белгородской области после ночного обстрела ВСУ

Ситуация в Белгородской области после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что он провел совещание, посвященное ликвидации последствий обстрелов энергосистемы области. В мероприятии приняли участие руководители силовых ведомств, заместитель губернатора, министры и главы энергокомпаний.

«Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что власти региона уже видят проблемы. По его словам, подобные случаи фиксируются для сокращения сроков реагирования в будущем.

Утром 9 января Гладков заявил, что без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Губернатор добавил, что отопление отключили у более, чем 500 тысяч абонентов, без воды остаются почти 200 тысяч человек.

Позже «Россети» сообщили, что подачу электричества восстановили для части жителей Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.