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Лебедев предложил снести кинотеатр «Россия»

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что кинотеатр «Россия» нужно снести
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Прудько среди своих/YouTube

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил в Telegram-канале, что бывший кинотеатр «Россия» нужно снести.

На данный момент кинотеатр «Россия» переименовали в «Пушкинский». Лебедев не знает, зачем нужна была смена имени. По словам блогера, «Пушкинский» «добровольно начал разваливаться». Дизайнер считает, что учреждению пора в мемуары.

Лебедев отметил, что свое детство проводил в кинотеатре «Россия». По словам блогера, там было вкусное мороженое, а также залы игровых автоматов и документальных фильмов.

«Потом кинозалы такого конского размера стали никому не нужны, и там открылось казино «Шангри Ла» с логотипом в виде двух беседующих глистов. Казино выгнали, а в этом месте открылся бессмысленный Театр Мюзикла. Полвека назад здание было интересным и свежим, а сейчас это кусок недоразумения в самом центре Москвы», — заявил блогер.

По мнению Лебедева, у «Пушкинского» самая лучшая локация в стране. Дизайнер считает, что в этом месте должно появится что-то красивое, общедоступное и «достойное Москвы».

Ранее Артемий Лебедев потратил $1 млн на путешествие по всем странам мира.

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