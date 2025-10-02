Депутаты предложили добавить ярких красок советским домам

В Госдуме предложили создать федеральную программу по перекраске фасадов хрущевок и других типовых домов советской эпохи в яркие цвета. Об этом сообщило РИА Новости.

С инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева. Обращение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Авторы документа отметили, что миллионы россиян живут в домах с однообразными серо-бежевыми фасадами, которые негативно влияют на психологическое состояние. По их мнению, использование ярких и природных оттенков может снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Депутаты подчеркнули, что цветовые решения должны разрабатываться с учетом исследований цветопсихологии, климата и исторической среды, а также мнения граждан. В документе упомянут успешный опыт Читы, где фасады уже перекрасили в яркие тона.

Авторы инициативы считают, что такой подход сделает российские города более привлекательными и благоприятными для жизни. В качестве примеров назвали оттенки ярко-желтого, мятного и сиреневого.

Предлагаемая программа может быть включена в нацпроект «Жилье и городская среда». Финансирование предлагается организовать на условиях софинансирования: федеральный центр обеспечит методическую поддержку и гранты, а регионы и муниципалитеты — организацию работ и участие жителей.

Ранее Госдума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт.