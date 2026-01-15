Размер шрифта
Россиянам объяснили, почему перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь

Врач Смирнов: алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма
Александр Кряжев/РИА Новости

Перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь, поскольку он нарушает естественную терморегуляцию организма. Об этом предупредил врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Необходимо предварительно разогреться с помощью легких упражнений и растираний, а подходить к проруби следует в удобной нескользящей обуви. Само погружение должно длиться не более 20-30 секунд. После выхода из воды важно быстро обтереться, надеть сухую теплую одежду и согреться в помещении, выпив, например, горячий чай», — посоветовал Смирнов.

Следует отказаться от крещенских купаний людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также острыми или хроническими воспалительными процессами.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что купание в проруби особенно опасно для курильщиков из-за недостаточной эластичности сосудов. При охлаждении быстрее наступает их спазм и увеличивается риск обморожения.

Ранее врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям.

