Общество

В РПЦ рассказали, кому нельзя купаться в Крещение

Иеромонах Феодорит: больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение. Об этом РИА Новости заявил врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Феодорит отметил, что есть методики лечения холодной водой, но людям, имеющим заболевания, не нужно лезть в ледяную воду. Также он предостерег от проруби людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Человек, погрузившийся на несколько секунд в ледяную воду, не замерзнет, если потом сразу же согреется — не водкой, а снаружи, или горячим чаем», — сказал он.

Феодорит подчеркнул, что Крещение не является праздником окунания в воду, и вода в этот день освящается для питья, а не для того, чтобы в нее окунаться.

«Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Крещение было омытием от грехов. Поэтому купание — это не церковная традиция, это народная традиция», — пояснил иеромонах.

По его словам, церковь приняла эту традицию, но это не является обязательным. Феодорит указал, что главным в Крещение является праздничное богослужение и освящение воды.

«Мы освящаем воду, потому что Господь вошел в воды Иорданские и освятил таким образом эту реку», — заключил Сеньчуков.

До этого педиатр ответила, можно ли детям купаться в проруби.

Ранее россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби.

