Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Москве назвали безопасные купели для крещенских купаний

Роспотребнадзор разрешил купания на Крещение в 41 купели в Москве
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило крещенские купания в 41 купели столицы после проведения исследований качества воды. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

«Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и филиалах в административных округах был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что из 43 купелей исследования качества воды проведены в 42, так как в купели «Вернисаж в Измайлово» используется водопроводная вода, которая отвечает санитарным требованиям. В итоге специалисты установили, что среди проверенных качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях.

В двух локациях ТиНАО качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: вблизи Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское района Вороново и в пруду вблизи Храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово Краснопахорского района. В связи с этим в указанных местах не будут организовываться купели в 2026 году.

19 января 2025 года православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, при погружении в ледяную воду следует быть очень внимательно следить за своим состоянием, так как это может привести к развитию холодового шока.

Ранее москвичей предупредили о сильных морозах на Крещение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632275_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+