Диетолог предупредила об опасности резкого голодания после новогодних праздников

Диетолог Разаренова: резкое голодание после праздников повышает тревожность
Ivan Marc/Shutterstock/FOTODOM

После переедания в новогодние праздники некоторые люди решают быстро избавиться от лишних килограммов с помощью резкого голодания. Однако такая стратегия может привести к серьезным последствиям и навредить здоровью. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Специалист предупредила, что резкое голодание после периода переедания становится стресс-сигналом для пищеварительной системы. Кардинально противоположные условия провоцируют гормональный, метаболический и гастроинтестинальный сбои.

«Резкое голодание после застолья на самом деле опасно, и опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны — это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может проявляться тяжесть в правом подреберье», — объяснила врач.

Она отметила, что резкое голодание действительно может помочь избавиться от веса, но не за счет жира. В таком случае теряется мышечная масса, что негативно влияет на здоровье, снижая базовый расход энергии и ухудшая качество тела.

Кроме того, резкое голодание повышает психологические риски и тревожность. В итоге могут возникнуть хронические срывы и расстройства пищевого поведения. По словам диетолога, примерно через 24–48 часов после начала голодания появляются слабость, раздражительность, повышенный голод и тяга к сладкому.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что в зимний период нужно включать в рацион питания теплые супы и жирную рыбу, чтобы поддержать иммунитет и уровень энергии. Также в основе рациона должны быть сложные углеводы, которые содержатся, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.

Ранее нутрициолог рассказал, можно ли пропускать завтрак по утрам.

