Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Нутрициолог рассказал, можно ли пропускать завтрак по утрам

Нутрициолог Брабечан: завтрак не должен вызывать сонливость
Shutterstock

Существует распространенное мнение, что отказ от завтрака с утра может негативно отразиться на здоровье. Однако на самом деле в этом вопросе важно прислушиваться к сигналам собственного организма. Об этом «Известиям» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Специалист объяснил, что плотные жирные завтраки и полный отказ от пищи с утра являются крайними интерпретациями нормальной физиологии. При этом универсальной нормы не существует.

По словам нутрициолога, чувство голода при пробуждении является нормой, поскольку организм не получал пищу на протяжении долгого времени, а уровень сахара в крови снизился.

«В этом случае хорошо работает легкий сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и небольшое количество жиров, который дает энергию и помогает избежать вечернего переедания», — отметил эксперт.

При этом отсутствие аппетита с утра может быть нормальным явлением для людей, у которых пищеварительная система активируется медленнее. В таком случае перенос завтрака на более позднее время не принесет вреда организму. По словам нутрициолога, проблемы со здоровьем могут возникнуть, если человек осознанно будет игнорировать чувство голода. Такая тактика нередко становится причиной срывов и чрезмерного потребления пищи во второй половине дня.

Специалист объяснил, что важно учитывать собственное самочувствие. Если организму нужна еда после пробуждения, то он будет об этом сигнализировать. Прием пищи с утра должен давать энергию, а не вызывать сонливость.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого рассказала «Газете.Ru», что отказ от полноценного трехразового питания может грозить ухудшением обмена веществ, нарушением гормонального фона и дефицитом питательных веществ.

Ранее россияне назвали вариант школьного завтрака, который бы ели каждый день.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625999_rnd_9",
    "video_id": "record::3d7fa5ae-cb3e-4d3e-98ec-429974968a61"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+