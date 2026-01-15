Нутрициолог рассказал, можно ли пропускать завтрак по утрам

Существует распространенное мнение, что отказ от завтрака с утра может негативно отразиться на здоровье. Однако на самом деле в этом вопросе важно прислушиваться к сигналам собственного организма. Об этом «Известиям» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Специалист объяснил, что плотные жирные завтраки и полный отказ от пищи с утра являются крайними интерпретациями нормальной физиологии. При этом универсальной нормы не существует.

По словам нутрициолога, чувство голода при пробуждении является нормой, поскольку организм не получал пищу на протяжении долгого времени, а уровень сахара в крови снизился.

«В этом случае хорошо работает легкий сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и небольшое количество жиров, который дает энергию и помогает избежать вечернего переедания», — отметил эксперт.

При этом отсутствие аппетита с утра может быть нормальным явлением для людей, у которых пищеварительная система активируется медленнее. В таком случае перенос завтрака на более позднее время не принесет вреда организму. По словам нутрициолога, проблемы со здоровьем могут возникнуть, если человек осознанно будет игнорировать чувство голода. Такая тактика нередко становится причиной срывов и чрезмерного потребления пищи во второй половине дня.

Специалист объяснил, что важно учитывать собственное самочувствие. Если организму нужна еда после пробуждения, то он будет об этом сигнализировать. Прием пищи с утра должен давать энергию, а не вызывать сонливость.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого рассказала «Газете.Ru», что отказ от полноценного трехразового питания может грозить ухудшением обмена веществ, нарушением гормонального фона и дефицитом питательных веществ.

