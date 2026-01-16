Размер шрифта
Общество

Врач рассказала, какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой

Врач Соломатина: теплые супы и рыба должны быть в рационе зимой
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Зимой важно включать в рацион питания теплые супы и жирную рыбу, чтобы поддержать иммунитет и уровень энергии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в основе рациона в холодное время должны быть сложные углеводы, которые есть, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.

«Также важна нежирная белковая пища, из которой организм будет брать необходимый строительный материал для белков иммунной системы. Соответственно, в меню нужно добавлять блюда из рыбы, а также курицы, индейки, кролика. Однако, чтобы белок легко усваивался, они должны быть тушеными, отварными или запеченными», — уточнила Соломатина.

Врач отметила, что белком также богаты сыр, яйца, горох, нут, фасоль, чечевица. Кроме того, важно получать достаточное количество витамина А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Он содержится, например, в сливочном масле. Каротиноиды, которые потом синтезируются в витамин А, есть в кураге, моркови, тыкве, луке, репе и свекле.

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что наладить питание без вреда для здоровья после новогодних праздников поможет правило тарелки. Специалист объяснил, что правилом тарелки называют универсальную систему питания, которая не требует подсчета калорий и каких-либо строгих ограничений.

Ранее врачи назвали лучшие стратегии для долгосрочного похудения.

