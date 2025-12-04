«Остановить анклавы». ЛДПР призвала разрешить регионам ограничивать число мигрантов

ЛДПР предложила разрешить местным органам власти в регионах ограничивать или запрещать постановку на миграционный учет иностранцев во избежание появления этнических анклавов и роста преступности. Соответствующий законопроект депутаты партии во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направят на заключение правительства 4 декабря, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе политического объединения.

В партии указали, что одной из главных проблем миграционных процессов в России является неконтролируемое формирование так называемых этнических анклавов – компактных районов, где проживают мигранты на основе национальной принадлежности. Они не только препятствуют культурной и социальной адаптации, но зачастую не соответствуют «российскому правопорядку», и могут вести к росту социальной напряженности.

Неконтролируемое расселение иностранцев способствует развитию теневой экономики, а также создает неравномерную нагрузку на местную социальную инфраструктуру, считают в партии. В ЛДПР также указали на «устойчивую корреляцию» между ростом числа мигрантов в этнических анклавах с числом правонарушений.

В связи с этим партия предлагает создать «адресный инструментарий», который позволит местным органам власти проводить гибкое и пропорциональное регулирование расселения мигрантов, ограничивая их «чрезмерную концентрацию на отдельных территориях». Речь идет о правое ограничивать или запрещать постановку на миграционный учет по месту пребывания приезжающих на работу иностранцев.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, мигрантские гетто являются «прямой угрозой безопасности и спокойствию граждан России». Он напомнил о ситуациях, когда отдельные районы городов превращаются в этнические анклавы, живущие по своим правилам. Депутат отметил, что «зараза добралась почти до всех городов нашей страны». Мигранты чувствуют себя «вольготно и безнаказанно», пока местные граждане живут в напряжении, подчеркнул парламентарий.

«Мы предлагаем четкий механизм, который позволит наконец остановить формирование этнических анклавов. Регионы должны получить право ограничивать постановку трудовых мигрантов на миграционный учет — вплоть до полного запрета на отдельных территориях, если их концентрация уже создает угрозу безопасности и социальной стабильности», — заявил Слуцкий.

Депутат заверил, что подход пресечет появление территорий, где законы нарушаются и игнорируются, а также создаст условия для интеграции мигрантов в правовое и культурное поле.

